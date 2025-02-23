Galatasaray Derbi İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Derbi İçin Hazır

Galatasaray Derbi İçin Hazır

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı evinde galip gelerek ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor.

23.02.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Avrupa kupalarından elenen Aslan, derbi galibiyetiyle hem moral bulmak hem de yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor.

İç saha karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 32 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Adana Demirspor ile karşılaşırken, konuk ekibinin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandı.

Victor Osimhen'den ligde 14 gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakanın 10'unda gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 14 gol attı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Süper Lig'de Nijeryalı futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın 2'şer, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın da 1'er golü bulunuyor. Ahmed Kutucu ise 8'i Eyüpspor, 1'i de Galatasaray olmak üzere ligde 9 gol kaydetti.

Bu sezon ligde derbi kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 1'er kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiden de 3 puanla ayrılmayı başardı. Aslan, sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-1, siyah-beyazlıları da evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray oynadığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 7 müsabakada da kalesini gole kapadı.

Yenilerin ilk derbi heyecanı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Carlos Cuesta görev verilmesi halinde ilk kez derbide görev aldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Mario Lemina ise daha önce 1 kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, derbide sarı kart görmesi durumda 26. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'da tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Victor Osimhen, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Derbi İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:23:29. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Derbi İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.