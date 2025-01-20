Galatasaray, Dinamo Kiev'i Ağırlayacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Dinamo Kiev'i Ağırlayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 325. maçına çıkacak. 20 maçta 18 yenilgi yok.

20.01.2025 11:50
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 100 maçı geçti

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 20 maçın 18'inde kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi100403426161130
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32411687121444487

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Dinamo Kiev'i Ağırlayacak - Son Dakika

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