Galatasaray, Dinamo Kiev'i Ağırlayacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 100 maçı geçti

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 20 maçın 18'inde kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 40 34 26 161 130 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 324 116 87 121 444 487

Kaynak: AA