Galatasaray, Dinamo Kiev ile İlk Randevuda Galibiyet Arayacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Dinamo Kiev ile İlk Randevuda Galibiyet Arayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dinamo Kiev'i konuk ederek galibiyetsiz geçmişini sonlandırmayı hedefliyor.

20.01.2025 09:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında yarın RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, yarın kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

Dinamo Kiev'in Türk rakımlarına karşı 27. sınavı

Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.

Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.

İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Dinamo ile ilk randevu

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama yarın oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Dinamo Kiev ile İlk Randevuda Galibiyet Arayacak - Son Dakika

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