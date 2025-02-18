Galatasaray Divan Kurulu Başkanı\'ndan Fenerbahçe\'ye olay sözler

Spor

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edecekleri ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derkan, dev derbiyle ilgili yabancı hakem tartışmalarına da değindi

"FENERBAHÇE ASALET VE ZARAFETTEN UZAK"

Türk futbolundaki rekabet ortamı, adil yönetim anlayışı ve derbi öncesi yaşanan tartışmalara dair konuşan Derkan, "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım" dedi.

"BÜTÜN MAÇLARA YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek, bu uygulamanın adil olması için tüm maçları kapsaması gerektiğini söyle ve şu ifadeleri kullandı;

"Yabancı hakem mevzusu dönüyor, 19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar değil altta küme düşme hattında da ciddi rekabet var. Futbol oyununun adilane, eşitlik çerçevesinde olması için getireceksiniz ya bütün maçlara yabancı hakem getirecekseniz. Altta canhıraş mücadele edenlerin kabahati ne. Türkiye'de bunu dile getiren bizden başka yok. Türkiye'de sadece şampiyonluk mücadelesi değil, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve aynı zamanda küme düşme, ligden elimine olmayı da içeren bir mücadele sürüyor. Futbol ligi topyekün bir bütündür. Bir haftada 9 maç vardır. Avrupa'da da lokal ligler devam ediyor. Bana mantıksız geliyor. Kalburun üstündeki hakemleri, ligleri devam ederken, kim onları başka lige görevli olarak gönderecek. Bu konu aceleye gelmiştir. Yapılacaksa sezon sonu, önümüzdeki sezon yapılacak şekilde planlanmalıdır oyunun adaleti anlamında."