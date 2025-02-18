Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye olay sözler - Son Dakika
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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye olay sözler

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe için ''Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum'' dedi.

18.02.2025 16:35
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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edecekleri ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derkan, dev derbiyle ilgili yabancı hakem tartışmalarına da değindi

"FENERBAHÇE ASALET VE ZARAFETTEN UZAK"

Türk futbolundaki rekabet ortamı, adil yönetim anlayışı ve derbi öncesi yaşanan tartışmalara dair konuşan Derkan, "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım" dedi.

"BÜTÜN MAÇLARA YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek, bu uygulamanın adil olması için tüm maçları kapsaması gerektiğini söyle ve şu ifadeleri kullandı;

"Yabancı hakem mevzusu dönüyor, 19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar değil altta küme düşme hattında da ciddi rekabet var. Futbol oyununun adilane, eşitlik çerçevesinde olması için getireceksiniz ya bütün maçlara yabancı hakem getirecekseniz. Altta canhıraş mücadele edenlerin kabahati ne. Türkiye'de bunu dile getiren bizden başka yok. Türkiye'de sadece şampiyonluk mücadelesi değil, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve aynı zamanda küme düşme, ligden elimine olmayı da içeren bir mücadele sürüyor. Futbol ligi topyekün bir bütündür. Bir haftada 9 maç vardır. Avrupa'da da lokal ligler devam ediyor. Bana mantıksız geliyor. Kalburun üstündeki hakemleri, ligleri devam ederken, kim onları başka lige görevli olarak gönderecek. Bu konu aceleye gelmiştir. Yapılacaksa sezon sonu, önümüzdeki sezon yapılacak şekilde planlanmalıdır oyunun adaleti anlamında."

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı\'ndan Fenerbahçe\'ye olay sözler

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Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray moral bozar. Keyif kaçırır. Düştü denildiğinde kalkar. Bitti derken küllerinden doğar. Arefeyi gösterir, bayramı yaşatmaz. Fenerliler ise "o sene bu sene" diye diye her sezon dili dışarı çıkmış şekilde Galatasarayın peşinden koşar durur. 1 615 Yanıtla
  • Can dostum:
    Bu kadar Korkak Olmayın, Sizde Delikanlı Adam Olun 25. Şampiyonluk Geliyor.. De Gitsin 44 64 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ahlaksıza, ahlaksız olduğunu unutturursaniz size ahlak dersi vermeye çalışır... Televole ACUN ve Ali kaptan bu ezelî rekabeti ezelî düşmanlığı dönüştürdü.. Yıllarca bu iki takım arasında gerginlikler, küslükler, kırgınlıklar olmuştur ama asla bu boyuta gelmediği gibi, Aşırı bir kutuplaşmaya doğru giderken Diğer bütün kulüpler yok sayılmıştır ve ligde sadece iki takım varmış gibi bir pozisyon alınmıştır...Bunun en büyük sebebi ise her defasında Hakemleri sakız gibi ağzına alıp teknik direktörüne kadar türk futbolunu asagilan Acun Medya ve Ali kaptandir... Bu iki Şahsın Fenerbahçe'nin başarısı gibi bir derdi yoktur..Tek dertleri Galatasaray'ın başarısız olması için ellerinden geleni yapmalarıdır... 93 10 Yanıtla
  • AlexArda:
    24'ünden sonra birbirinize saldırmaya başlarsınız görürüm sizin de nezaketinizi. Dünya yıldızı En-nesyri gollerini izleyeceksiniz. Pozisyona uygun gerektiği gibi yeri gelecek feratın ann asının sevdiği gibi semsert goyyacak, yeri gelecek bacc sının sevdiği gibi yumuşacık goyyacak :))) 77 21 Yanıtla
  • AlexArda:
    Fenerbahçe büyüklüğü tüm küçüklere girsin ağlayın durun kuddurun :) başta oe ferat ve çelike :)))) 21 60 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    sen aynaya bak önce görürsün odediklerini 45 22 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    emek hırszlrı 47 19 Yanıtla
  • AlexArda:
    krhanecioğlu yakaladığımızda da silkiyoruz :)) takımının sahada ayakta duracak hali yok, tarihi fark yiyeceksiniz oeları ağlamaya hazırlanın :) 27 10 Yanıtla
  • Türk:
    telliavive yenilmekten utanıyorum. artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo adil değil. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 14 17 Yanıtla
  • Erol Karaağaçlı:
    TEBRİK EDERİM DOĞRU SÖYLEMİŞ SAYIN YÖNETİCİ O ZAMAN BÜTÜN MAÇLARDAYABANCI HAKEM OLSUN 17 2 Yanıtla
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