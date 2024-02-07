Galatasaray Divan Kurulu Toplantısında Deprem Yardımları Konuşuldu

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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Depremin üstünden 1 yıl geçtiğini ve dün de Kahramanmaraş'a gittiklerini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sayın Divan Başkanım ve kıymetli heyeti değerli divan kurulu üyeleri. Saygıdeğer hazirun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 6 Şubat 2023 sabahı başlayan gayretlerimizi Eray Yazgan kardeşim detaylı bir şekilde sizlere anlattı. Depremin üstünden aşağı yukarı bir sene geçti. Dün bölgedeydik. Kahramanmaraş'a gittik. Bir konuyu sizlere aktarmak istiyorum; çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu büyük afete uğramış bölge insanının beklentileri neler? Tabii ki anlattığımız gibi ilk gün itibari ile bazı acil yardım malzemesi olabilir. Bilahare konaklamaları, yatıp kalkmaları için mekanlar olabilir. Kalıcı konutlar olabilir… Bölgenin ekonomisine iş gücünün oradan göçmemesi için gerekli kalıcı konutlar olabilir; fakat bütün bunları yapıldı. Bana göre bölge insanının beklentilerinin en önde gelenlerinden birisi de bizlerin sürekli bölgede temas halinde olmaları, onlarla kucaklaşmaları, onlarla el sıkışmaları, öpüşmeleri ve hal hatır sorma gibi konular… Yaptığımız ziyaretlerde insanlar geliyor. Formasını giyip geliyor, formasız geliyor ve kullandıkları ifadeler, bizlere söyledikleri, konuşurken ağlayarak bize ifade ettikleri şeyler bu dokunuşun çok önemli olduğu hissini bende uyandırdı" diye konuştu.

"BÖLGEDEN ELİMİZİ ETEĞİMİZİ FİZİKİ OLARAK ÇEKMEMENİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bölgede depremzedeler için yapılan mezarlığa uğradıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Depremzedeler için büyük bir mezarlık yapıldı. Bu mezarlıkta hayatını kaybeden insanlara bir Fatiha okumak için arkadaşlarla beraber oraya gittik, dolaştık. Yaşlı bir bey geldi. Dedi ki, iki tane oğlumu bu depremde kaybettim. Fotoğraflarını gösterdi. Aslan gibi iki tane delikanlı. Bunlar dedi. Galatasaray Başkanı olarak acaba bir Fatiha okumaz mısınız dedi. Yani benim hayatımda beklediğim en önemli şeylerden bir tanesi buydu dedi. Onun için bu kısmı eksik etmememiz lazım. Evet, her şeyi yaparız orada. Kalıcı konutlar da yapıyoruz. Her türlü desteği götürüyoruz oraya; fakat bölgeden elimizi eteğimizi fiziki olarak çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda felaketler, erdemleri sergileme zamanıdır. Biz de ülkemizin en organize sivil toplum kuruluşu olduğumuzun bilinci içinde gücümüzü ve kaynaklarımızı harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

"GELECEK İÇİNDE KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR ATTIK"

Acil durum müdahale ekipleri kurduklarını söyleyen Özbek, "Yalnızca bu felaketin yaralarını sarmak için değil. Gelecek içinde kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attık. Geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü deprem gündemiyle yine bu salonda bir araya geldiğimizde acil durum müdahale ekipleri kurma sözü vermiştik sizlere. Şu anda bu teşkilatlanmaya ilişkin ilk ve en önemli aşamayı tamamlamış olmanın gururuyla karşınızdayız. Birazdan beratlarını takdim edeceğimiz kıymetli arkadaşlarım kulübümüzün hem ilk acil durum müdahale ekibi hem de ülkemizin dört bir yanında yetiştirilecek ilk müdahale ekiplerimizin eğitmenleridir. Kendilerini sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kıymetli organizasyonda AKUT Vakfı'nın iş birliği ve katkıları bizim için çok önemli. Burada bulunan emek sahibi AKUT eğitmenlerine sizin huzurunuzda büyük bir teşekkür gönderiyorum" dedi.

6 Şubat depreminde hayatlarını kaybetmiş bütün vatandaşlar için rahmetler dilediğini söyleyen Dursun Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sözlerimi 2017 yılında genç yaşta kaybettiğimiz Şevket Keresteci kardeşimi anarak bitirmek istiyorum. 15 yılı aşkın bir süre AKUT'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, Galatasaray tutkunu ve Ali Sami Yen Kapalı Tribünü'nün vazgeçilmez isimlerinden sevgili Şevket, inanıyorum ki bu töreni şu anda keyifle izliyor. "6 Şubat depreminde hayatlarını kaybetmiş bütün kardeşlerimize buradan rahmetler diliyorum ve değerli ailelerine sabırlar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULDU

Galatasaray Kulübü, doğal afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla 'GS Arama Kurtarma Ekibi' kurdu. Akut Vakfı iş birliği ile kurulan ilk müdahale ekibinin eğitmen adaylarına beratlarını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve AKUT 2'nci Başkanı Saydun Gökşin takdim etti