Galatasaray Divan Seçimi Başladı

Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için mevcut başkan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer alıyor.

Üyeler için 10 sandığın kurulduğu seçimde Aykutalp Derkan için kırmızı, Cengiz Ergani için de sarı pusula kullanılacak.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.