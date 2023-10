Galatasaray, Manchester United'ı rezil etti! Tarihi galibiyet sonrası efsane logoyu değiştirdiler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United karşısında deplasmanda tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, görkemli zafer sonrası rakibine büyük beğeni alan bir göndermede bulundu.

ŞEYTAN TIRMIĞI, ASLANA KAPTIRDI



Galatasaray yaptığı paylaşımda Manchester United'ın armasında yer alan tırmık tutan şeytan figürünü değiştirdi. Old Trafford'un çimleri üzerinde yükselen bir aslanın tırmığı tuttuğu görsel, "Her zaman, her yerde..." ifadeleriyle paylaşıldı. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Manchester United logo

PAYLAŞIMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar, "Cold Trafford" ve "Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar" notlarıyla büyük ilgi gören başka paylaşımlarda da bulundu.