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Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16'ya yükseldi

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 95-89 yenerek son 16'ya yükseldi. Galatasaray, mücadeleye iyi başlayarak ilk çeyreği 26-14 önde bitirdi. Kontrolü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği 72-56 üstün kapattı ve maçı 95-89 kazandı. Prepelic'in 23 sayı, 12 asistlik performansı galibiyette etkili oldu.

Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona\'yı yenerek son 16\'ya yükseldi
09.01.2024 - 22:27,
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Carsten Straube (Almanya)

Galatasaray Ekmas: Walden 12, Göksenin Köksal, Prepelic 23, McCormack 6, Sadık Emir Kabaca 15, Bost 14, Radebaugh 13, Halilovic 5, Yeboah 7

Bertram Derthona: Severini 8, Obasohan 12, Ross 21, Thomas 3, Weems 6, Baldasso 9, Radosevic 9, Candi 3, Noua, Strautins 13, Zerini 5, Errica

1. Periyot: 26-14

Devre: 46-34

3. Periyot: 72-56

5 Faulle çıkanlar: 35.55 Halilovic (Galatasaray Ekmas), 39.21 Obasohan (Bertram Derthona)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 95-89 yenerek son 16'ya yükseldi.

Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı takım Sadık Emir Kabaca, McCormack ve Prepelic'in elinden skor üretti. Savunmada da iyi duran Galatasaray, maçın 5. dakikasını 14-6 önde geçti. İyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-14 önde bitirdi.

Galatasaray, az sayıdaki taraftarının desteğiyle dengeli geçen ikinci çeyrekte farkı çift hanelerde tuttu. Periyot 20-20 eşitlikle kapanırken sarı-kırmızılılar, devre arasına 46-34 önde girdi.

Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray Ekmas, üçüncü çeyreği 72-56 üstün kapattı. Son çeyrekte İtalyan temsilcisinin dönüş çabasına rağmen üstünlüğü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, maçı 95-89 kazandı.

İtalya'daki ilk müsabakayı 71-70 kazanan sarı-kırmızılılar, seride 2 galibiyete ulaşarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'da 23 sayı, 12 asistle mücadele eden Prepelic, galibiyette başrolü oynadı. Sarı-kırmızılılarda ilk 5 başlayan Sadık Emir 15, Walden 12 sayıyla çift haneye ulaştı. Kenardan gelen Bost 14, Radebaugh ise 13 sayıyla takıma katkı verdi.

Konuk takımda ise Ross'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

J Grubu'nda mücadele edecek

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

Galatasaray Ekmas, grupta Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon ve Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn ile mücadele edecek. Ayrıca play-in turunda karşılaşan Darüşşafaka Lassa ile Almanya'nın MHP Reisen takımlarından galip çıkacak ekip de J Grubu'na gelecek.

Yapılacak altışar maçın sonunda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16'ya yükseldi - Son Dakika


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