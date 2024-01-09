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Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16 turuna yükseldi

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında İtalyan ekibi Bertram Derthona'yı 95-89 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turu dört gruptaki dörder takımdan oluşacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona\'yı yenerek son 16 turuna yükseldi
09.01.2024 - 22:59,
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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Carsten Straube

GALATASARAY EKMAS: Walden 12, Prepelic 23, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 15, McCormack 6, Halilovic 5, Bost 14, Radebaugh 13, Yeboah 7

BERTRAM DERTHONA: Ross 21, Severini 8, Obasohan 12, Weems 6, Thomas 3, Zerini 5, Noua, Candi 3, Errica, Strautins 13, Baldasso 9, Radosevic 9

1'İNCİ PERİYOT: 26-14

DEVRE: 46-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-56

5 FAUL: 35.55 Halilovic (Galatasaray Ekmas) - 39.21 Obasohan (Bertram Derthona)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında İtalyan ekibi Bertram Derthona'yı 95-89 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turu dört gruptaki dörder takımdan oluşacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. J Grubu'nda yer alacak sarı-kırmızılıların rakipleri JDA Bourgogne Dijon, Telekom Baskets Bonn ile MHP Riesen Ludwigsburg-Darüşşafaka Lassa eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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