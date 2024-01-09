Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona\'yı yenerek son 16 turuna yükseldi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Carsten Straube

GALATASARAY EKMAS: Walden 12, Prepelic 23, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 15, McCormack 6, Halilovic 5, Bost 14, Radebaugh 13, Yeboah 7

BERTRAM DERTHONA: Ross 21, Severini 8, Obasohan 12, Weems 6, Thomas 3, Zerini 5, Noua, Candi 3, Errica, Strautins 13, Baldasso 9, Radosevic 9

1'İNCİ PERİYOT: 26-14

DEVRE: 46-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-56

5 FAUL: 35.55 Halilovic (Galatasaray Ekmas) - 39.21 Obasohan (Bertram Derthona)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında İtalyan ekibi Bertram Derthona'yı 95-89 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turu dört gruptaki dörder takımdan oluşacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. J Grubu'nda yer alacak sarı-kırmızılıların rakipleri JDA Bourgogne Dijon, Telekom Baskets Bonn ile MHP Riesen Ludwigsburg-Darüşşafaka Lassa eşleşmesinin galibi olacak.