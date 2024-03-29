Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi

Ali Koç: "İnşallah 2 Nisan sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için bir milat olur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayarak, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, "İnşallah 2 Nisan sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için bir milat olur" dedi.