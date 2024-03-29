Salon: Menteşe
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10
Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal
1. Periyot: 19-22
Devre: 40-41
3. Periyot: 56-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayarak, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, "İnşallah 2 Nisan sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için bir milat olur" dedi.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tepeören Mahallesi'ne yapılan halı sahanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yazıcı, sahada maç yapan çocuklara eşlik etti.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kamp yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 77-81'lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. İki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladığı mücadelede Fenerbahçe Alagöz Holding, savunma ve hücum ribauntlarında üstünlük kurarak galibiyete ulaştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunu yapıldı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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