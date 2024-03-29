Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi. Maçın hakemleri Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Burak Yılmaz'dı. Galatasaray Ekmas'ın en skorer oyuncuları Sadık Emir Kabaca ve Prepelic oldu.

29.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Salon: Menteşe

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10

Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal

1. Periyot: 19-22

Devre: 40-41

3. Periyot: 56-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi - Son Dakika
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