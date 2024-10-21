Galatasaray-Elfsborg Maçı Hakemleri Belli Oldu

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edeceği maçta Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak müsabakada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.