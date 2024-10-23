Galatasaray Elfsborg'u Konuk Etti - Son Dakika
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Galatasaray Elfsborg'u Konuk Etti

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçta Elfsborg karşısında Galatasaray'ı 3-5-2 dizilişiyle sahaya sürdü.

23.10.2024 18:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı.

"Kupa 2"de sezonun ilk 2 haftasını 4 puanla geçen sarı-kırmızılı takım, üçüncü hafta müsabakasında RAMS Park'ta Elfsborg'u ağırladı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç korudu. Savunma üçlüsünde Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yaptığı sarı-kırmızılıların orta sahasında Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün ile Dries Mertens forma giydi.

"Cimbom" ileri uçta Mauro Icardi ve Victor Osimhen ikilisiyle gol aradı.

Okan Buruk'tan zorunlu 3 değişiklik

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.

Icardi-Osimhen 2. kez ilk 11'de

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Başkanı Ceferin, müsabakayı izledi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.

Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Elfsborg'u Konuk Etti - Son Dakika

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