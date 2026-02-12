Galatasaray Eyüpspor Maçına Hazır

GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk edecek.
