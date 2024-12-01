Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı bekledi.
Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi - Son Dakika
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