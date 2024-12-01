Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi

Galatasaray, Eyüpspor'un maçının 22. dakikasında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın art arda yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.

01.12.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı bekledi.

OSIMHEN VE BARIŞ ALPER CEZA SAHASINDA YERDE KALDI

Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

İşte o anlar;

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Oğuzhan Çakır, Erkan Engin, Galatasaray, İnceleme, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan CANKAYA:
    Penalti olmasi icin fener lazim Bu arada buranin moderatörü bizim yazdiklarimizi yayinlamayacaksan söyle , zamanimizi harcama 10 9 Yanıtla
  • Mehmet Sertdemir:
    Adamın Instagramında sadece Galatasaray yazıyor , başkanı Galatasaray holiganı siz atkıdan bahsediyorsunuz tam bir komedi 10 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sever Beleş Penaltıları Gs 6 8 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    buna değil penaltı %100 sarı verilmeliydi osimene adam resmen kendini atmış utanmadan bide penaltı bekliyor. 2 1 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    yapay 1 0 Yanıtla
  • Ercan Soncul:
    tabi tabi çok beklersin penaltı fetösaray 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
12:39 “Geçim sıkıntısı çekiyorum“ diyen Dilan Polat’tan yüz gerdirme ameliyatı "Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:20 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti
12:19 Meteoroloji’den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
12:01 Süper Lig’in devlerinden tarihi takas Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 20:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.