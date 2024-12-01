Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı bekledi.

OSIMHEN VE BARIŞ ALPER CEZA SAHASINDA YERDE KALDI

Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS