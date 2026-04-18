Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol Finali
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol Finali

Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol Finali
18.04.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Takım hazır ve iddialı.

FIBA Avrupa Ligi finalinde yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökşen Fitik, sezonu kupayla taçlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Okul ile Fitik, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Altılı Final organizasyonunun yapıldığı Prens Felipe Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maça hazır olduklarını belirten Fırat Okul, "Oblak ve Ayşe'nin olmaması bizim için önemli iki eksiklik. Dorka'nın durumunu da bilmiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Önceki maçlardan önemli dersler çıkardık. Başka oyuncularımızı da maçta kullanacağız. Çok iyi Türk oyuncularımız var. Hepsi hazırlar. Zaragoza uzun bir takım, yarı finalde özellikle defans olarak çok iyiydik. Çok fazla basket kaçırdılar ve bu durum bize yaradı. Ama yarın farklı olacağını biliyoruz. Fenerbahçe çok iyi şutörlere sahip fakat bizim de planımız var." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, final maçına gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün sezonu final etabındaki 2 maç için oynadık diyebilirim. Oyuncularım da bunun farkındaydı. 'Koç, sen merak etme' demişlerdi, sözlerini tuttular. Bu bağın oluşması için mücadele ediyoruz. Her kulvarda sonuna kadar gitme fırsatını yakaladık. Kadın basketbolunda genç olmama rağmen yıllarım geçti. Bu ciddi bir tecrübe. Onlar kafalarına koydularsa elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize inanıyoruz. Sahaya beş kişi çıkacağız. Kenardan girecek kaliteli oyuncularımızın katkısını da yarın göreceğiz."

Galatasaray taraftarlarını salona davet eden Okul, "Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa'da kümeleşmiş durumda. Bizim için büyük bir itici güç. Özellikle yabancı oyuncularımız önceki maçlarda bundan çok etkilenmişlerdi. Umarım yine aynı şekilde bir taraftar yoğunluğu olur." şeklinde görüş belirtti.

Gökşen Fitik: "Hedefimize bir adım daha yakınız"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökşen Fitik, sezon boyunca emeklerinin karşılığını alabilmek için takım olarak çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Gökşen, yarı final maçında çok iyi bir iş çıkardıklarını kaydederek, "Casademont Zaragoza'nın ev sahibi avantajı vardı ancak kazanmayı bildik. Yarın için çok heyecanlıyız. Tek maç üzerinden oynanan bir format. Çok iyi oyuncularımız var, bu noktada olmayı hak ettik. Sezonu iyi bitirmek için elimizden geleni yapacak ve maça hazır olacağız. Çok yoğun ve zorlu bir sezondu. Emeklerimizin karşılığını almak için çok çaba sarf ettik. Hedefimize bir adım daha yakınız. Herkes ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çok emek verdi. Umarım sezon sonunu kupayla taçlandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk finali oynanacağı için çok gururlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki basketbolcu, "ÇBK Mersin de Avrupa Kupası'nı kazandı. Türk basketbolu için büyük bir gurur. Şimdi de Avrupa'nın en büyük arenasında iki Türk takımı karşılaşacak. Bunun için çok mutluyuz. İki takım da kalitesini gösterdi. Biz her zaman yaşananlardan ders çıkarıp daha güçlü geri dönüyoruz. Bu yüzden şu an finaldeyiz. Yarın en iyi basketbolumuzu oynamak istiyoruz. Mental ve fiziksel olarak hazırız. Bir maç oynanacak, her şey olabilir ancak ne olursa olsun herkesle gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş çıkardık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:26:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.