GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?