Galatasaray, Fenerbahçe\'nin transferdeki gözdesini istiyor

Yeni sezona 2'de 2 başlayan ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY BISSOUMA'YI İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olanYves Bissouma'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Tottenham'ın Malili oyuncu için Galatasaray'dan 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Ayrıca Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Bissouma'nın da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve anlaşılması durumunda Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Kariyerinde 289 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.