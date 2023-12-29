Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama

Mustafa AKIN/ RİYAD (Suudi Arabistan), -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti.

TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı

İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.