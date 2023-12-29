 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yapılan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Maçın Türk Bayrağı huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacağı açıklandı.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama
29.12.2023 - 16:14,
Abone Ol

Mustafa AKIN/ RİYAD (Suudi Arabistan), -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti.

TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı

İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement