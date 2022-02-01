Üye Girişi
Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da - Son Dakika

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

01.02.2022 18:17
Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray, kente geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena da kadroda yer aldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol file bekçisine de sevgi gösterisinde bulundu.

Bu arada iki taraftarın "Ey ruh neredesin", "Bize eski Cim-Bom'u verin" ve "İmparator Fatih Terim" yazılı dövizler açtıkları görüldü.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da
Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da
Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da
Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Antalya, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement