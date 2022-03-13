Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü

13.03.2022 17:09

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında 10 Mart'ta İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan Galatasaray Futbol Takımı, çalışmalarına bir süre devam ettiği İzmir'den İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında 10 Mart'ta İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan Galatasaray Futbol Takımı, çalışmalarına bir süre devam ettiği İzmir'den İstanbul'a geldi.

Barcelona ile karşılaştıktan sonra cuma günü ilk antrenmanını İspanya'da yapan sarı-kırmızılı takım, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemedi.

Barselona'dan İzmir'e geçen Galatasaray, dün ve bugün antrenmanlarını bu şehirde gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan futbolcular ile teknik ekip, takım otobüsü veya kişisel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü
Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü
Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü

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Galatasaray, İstanbul, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü - Son Dakika


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