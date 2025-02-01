Galatasaray, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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