Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

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GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan tedavisine İstanbul'da devam etmek için dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'ya konuk olacak.