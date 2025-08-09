Galatasaray, Gaziantep'i 3-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Galatasaray, Gaziantep'i 3-0 Geçti

Galatasaray, Gaziantep\'i 3-0 Geçti
09.08.2025 01:02
Gaziantep FK, SÜPER Lig'in açılış maçında Galatasaray'a 3-0 yenildi. Teknik direktörler açıklama yaptı.

SÜPER Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk maçında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Konuşmasına hayatını kaybeden spiker Ümit Aktan'a rahmet dileyerek başlayan Buruk, karşılaşmada sakatlanan Gaziantep FK'lı M'Bakata'ya da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sıcak havada ligin ilk maçı için geldikleri Gaziantep'te rakiplerini iyi analiz ettiklerini ancak öncelikli olarak kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya odaklandıklarını dile getiren Okan Buruk, "Karşılaşmada kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Erken gollerle başlamamız maçı rahat götürmemizi sağladı. İlk yarıyı 3 golle kapatınca ikinci yarı bizim açımızdan rahat geçti. Burada kazanmak her zaman kolay değil bunun için mutluyum. Oyuncularımın performansından çok mutluyum. Santrafor bölgesinde oynattığımız Barış Alper'in performansı, golleri ve asisti, 90 dakika boyunca gayreti çok önemliydi. Genel olarak iyiydik. Sezona kazanarak başladığımız için mutluyum" diye konuştu.

Osimhen'in birkaç gün idman yaptığı için oyuncu ile görüşerek ortak kararla kadroya almadıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Osimhen dinlenecek ve bir sonraki maça hazır olacağını söyledi onun için getirmedik" dedi.

'GELECEK KALECİ GÜNAY İLE YARIŞACAK'

Karşılaşma sırasında sarı kırmızılı taraftarların 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratlarını da değerlendiren Buruk, "Öncelikle kalecimiz Günay'ın performansından çok memnunuz. İyi bir kaleci ve takım için çok önemli. Kaleci transferiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizim için önemli olan kadro yapısı. Kaleci transferi olana kadar burada en iyisini ortaya çıkarıyoruz. Muslera burada süre aldı ve çok katkıları oldu. Yine Galatasaray'a yakışacak önemli bir kaleci almak isteriz. Ama gelecek kalecinin Günay'la yarışacağını da unutmayalım" dedi.

-Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ligin ilk maçında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını ve ilk penaltı ile takımın gardının düştüğünü dile getiren Taşdemir, "Seyirciyle buluştuğumuz ilk maçta istediğimizi oyunu oynayamadık. Oyuna iyi başladık ama ilk penaltı gardımızı düşürdü. Eksiklerimiz de var unu biliyoruz. Eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi takım olup taraftarımıza kendimizi sevindirip yolumuza devam edeceğiz. Bugün kötüydük, istediğimiz oyunu oynayamadık" diye konuştu.

Taşdemir öte yandan karşılaşmada sakatlanan oyuncularından MBakata'nın çapraz bağlarında sorun olduğunu ve sezonu kapattığını da kaydetti.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Gaziantep'i 3-0 Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep'i 3-0 Geçti - Son Dakika
