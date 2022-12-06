Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 900 bin liralık ücreti 2022-23 sezonuyla birlikte 13 milyon 650 bin lira olacak. 2025-26 sezonundaki maaşı ise 19 milyon 750 bin liraya yükselecek.

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Yunus Akgün, imza töreninde, "Galatasaray'da yetiştim. Her oyuncunun hayalidir burada oynamak. Ben de bunu başardım. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Kaliteli bir takımız, inşallah başaracağız" diye konuştu.

"YUNUS BİZİM EVLADIMIZ"

Akgün'ün imza töreninde bulunan Başkan Dursun Özbek, "Yunus bizim evladımız, 8 yaşında kulübe gelmiş. 14 senedir burada. O, Galatasaraylı Yunus. İnsan evladına nasıl sahip çıkarsa biz de Yunus'a kariyeri açısından sahip çıkmalıydık. Bu bizim görevimiz. Kendisiyle sözleşme yeniledik, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İşte Yunus Akgün'ün yıllara göre kazanacağı maaş: