Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti

06.12.2022 19:40

Galatasaray, Yunus Akgün ile 2026'ya dek sürecek yeni bir sözleşme yaptı. Başkan Dursun Özbek, "Yunus bizim evladımız. 8 yaşında bu kulübe geldi. Yunus'a sahip çıkmak bizim vazifemiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 900 bin liralık ücreti 2022-23 sezonuyla birlikte 13 milyon 650 bin lira olacak. 2025-26 sezonundaki maaşı ise 19 milyon 750 bin liraya yükselecek.

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Yunus Akgün, imza töreninde, "Galatasaray'da yetiştim. Her oyuncunun hayalidir burada oynamak. Ben de bunu başardım. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Kaliteli bir takımız, inşallah başaracağız" diye konuştu.

Galatasaray genç yıldızla resmi sözleşme imzaladı! Başkan Özbek'ten törende dikkat çeken açıklama

"YUNUS BİZİM EVLADIMIZ"

Akgün'ün imza töreninde bulunan Başkan Dursun Özbek, "Yunus bizim evladımız, 8 yaşında kulübe gelmiş. 14 senedir burada. O, Galatasaraylı Yunus. İnsan evladına nasıl sahip çıkarsa biz de Yunus'a kariyeri açısından sahip çıkmalıydık. Bu bizim görevimiz. Kendisiyle sözleşme yeniledik, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İşte Yunus Akgün'ün yıllara göre kazanacağı maaş:

  • 2022-23 | 13.650.000 TL
  • 2023-24 | 14.950.000 TL
  • 2024-25 | 17.200.000 TL
  • 2025-26 | 19.750.000 TL
YORUMLAR
500
Galatasaray genç yıldızla resmi sözleşme imzaladı! Başkan Özbek'ten törende dikkat çeken açıklama Galatasaray genç yıldızla resmi sözleşme imzaladı! Başkan Özbek'ten törende dikkat çeken açıklama Yunus Akgün, 4 yıl daha Galatasaray'da Yunus Akgün, 4 yıl daha Galatasaray'da

Dursun Özbek, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti
18:32 Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim
17:52 İYİ Partili vekili yumrukla yaralayan AK Partili isim konuştu: Özür dilemeyeceğim
17:30 Tartışmanın fitilini ateşleyen 2 kelime! Meclisteki yumruklu kavga nasıl başladı?
17:25 Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı öne sürülen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim
17:19 Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk
17:14 Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor
16:52 "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı
16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, alacağız
16:24 Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 19:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement