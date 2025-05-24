Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Geçti

24.05.2025 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek sezonu 92 puanla tamamladı.

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut

GÖZTEPE: Lis – Bokele, Heliton, Koray (Dk. 77 Matsuki), Ogün (Dk. 83 Taha), Nielsen (Dk. 83 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 46 Furkan), Ahmed, Tijanic (Dk. 46 Miroshi), Kubilay (Dk. 77 Emersonn), Romulo

GALATASARAY: Günay – Frankowski (Dk. 80 Jelert) – Sanchez, Cuesta (Dk. 90+3 Arda), Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan (Dk. 80 Eyüp), Kerem Demirbay (Dk. 68 Yusuf Demir), Mertens (Dk. 68 Eren Elmalı), Ahmed Kutucu (Dk. 88 Metehan), Morata

GOLLER: Dk. 70 Kaan Ayhan, Dk. 90+1 Morata (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Heliton, Lis, Romulo (Göztepe)

SÜPER Lig'de geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle 25'inci şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray, sezonun son deplasman maçında Göztepe'yi de mağlup etti: 2-0. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi birçok as futbolcusunu İstanbul'da bırakarak rotasyonlu bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılıların gollerini 70'inci dakikada Kaan Ayhan ve 90+1'de Morata attı. Yarın İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği törenle şampiyonluk kupasına kavuşmayı bekleyen Galatasaray bu sonuçla son hafta öncesi 92 puana ulaşırken, Göztepe 47 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç çeldi. Altı pas içerisinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda top, üstten dışarı gitti.

6'ncı dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun topu sürüp çektiği şutta meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

25'inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Bokele'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunu kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

43'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Jakobs'un sol kanattan getirip ceza sahasına çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem Demirbay'ın şutu, kale direğin çarpıp yeniden oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

54'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Romulo'nun düzgün vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

60'ıncı dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Göztepeli Kubilay, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Günay'a nişanladı.

70'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede Lis'in Ahmed'i düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan uzak mesafeden müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

90+1'inci dakikada Jakobs'un pasıyla ceza alanında buluşan Morata skoru belirledi: 2-0.

Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Kaan Ayhan, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu

21:39
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
21:02
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
20:04
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
02:09
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 22:58:45. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.