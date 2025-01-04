Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

04.01.2025 22:48
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Mertens'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, altıpasın sağ tarafından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Juan'ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde ön direkte Barış Alper Yılmaz'ın dokunduğu top Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'den seken topu altıpas üzerinde Torreira yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+7. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mateusz Lis'de kaldı.

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Berkan Kutlu dk. 87), Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Nelsson dk. 90+2), Mertens (Sallai dk. 74), Yunus Akgün (Jelert dk. 90+2), Osimhen (Batshuayi dk. 87)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen (Taha Altıkardeş dk. 89), Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma (İsmail Köybaşı dk. 89), Dennis (Ahmed Ildız dk. 89), Miroshi, Tijanic (Victor Hugo dk. 69), Matsuki (Juan dk. 69), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Osimhen (dk. 10 pen.), Yunus Akgün (dk. 61) (Galatasaray), Romulo (dk.

Kaynak: İHA

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