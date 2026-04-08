Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 ile geçti

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Miroshi, Dennis (Dk. 79 Krastev), Cherni, Efkan (Dk. 73 Antunes), Juan, Janderson (Dk. 79 Jeh)

GALATASARAY: Uğurcan – Boey, Sanchez, Singo, Eren (Dk. 62 Jakobs), Lemina, Sane (Dk. 85 Icardi), İlkay (Dk. 79 Toreira), Aspirilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper

GOLLER: Dk. 5 Barış Alper, Dk. 19 İlkay, Dk. 75 Lemina (Galatasaray), Dk. 50 Juan (Göztepe)

SARI KART: Dk. 90 Barış Alper (Galatasaray)

Süper Lig'deki 27'nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 5'inci dakikada Barış Alper, 19'uncu dakikada İlkay ve 75'inci dakikada Lemina attı. Göztepe'nin tek golü 50'de Juan'dan geldi. Sahaya Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın ilk 11'inden 6 değişiklik yaparak çıkan Galatasaray kritik 3 puanla rakipleri Fenerbahçe ve Trabzon'la arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip ligde bitime 6 maç kala puanını 67 yaptı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

5'inci dakikada Galatasaray ilk atakta golü buldu. Soldan Sane'nin kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Barış Alper topu kafayla ağlara yolladı: 0-1.

10'uncu dakikada gelişen Galatasaray atağında Sane topu sağ kanattan soldan hareketlenen Sallai ile buluşturdu. Topla çaprazdan ceza sahasına giren Sallai'nin köşeden şutunda kaleci Lis topu çeldi, Aspirilla'nın kafayla tamamlamaya çalıştığı meşin yuvarlak auta çıktı.

19'uncu dakikada fark ikiye çıktı. Soldan Sallai'nin ara pasıyla ceza sahasına giren İlkay'ın dar açıdan aşırtma şutu Godoi'ye de çarparak ağlara gitti: 0-2.

30'uncu dakikada sağdan yine Sane'nin ara pasıyla ceza alanına giren Sallai'nin şutu yandan auta çıktı.

40'ıncı dakikada sağdan Sallai'nin sert şutunu Lis son anda kornere çeldi.,

İlk yarı bu skorla bitti.

50'nci dakikada farkı bire indiren Göztepe umutlandı. Miroshi'nin soldan ortasını ceza sahasında Juan iyi yükselip kafayla filelere gönderdi: 1-2.

56'ncı dakikada ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı. Miroshi'nin ortasına Cherni'nin kafa şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

75'inci dakikada Galatasaray farkı yeniden ikiye çıkardı. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Lemina kafayla kaleci Lis'i avladı: 1-3.

Maç bu skorla sona erdi.