Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Yendi

08.04.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla geçerek galip geldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis (Dk. 79 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Antunes), Janderson (Dk. 79 Jeferson), Juan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 62 Jakobs), İlkay Gündoğan (Dk. 79 Torreira), Lemina, Sane (Dk. 85 İcardi), Asprilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 19 Godoi (Kendi kalesine), Dk. 75 Lemina (Galatasaray), Dk. 49 Juan (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 89 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:58:58. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.