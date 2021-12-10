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Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler - Son Dakika

Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler

10.12.2021 10:05

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlamayan Aslan, Play-Off oynamaktan kurtuldu. Galatasaray, grubu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla da direkt eşleşecekti. İşte Play-Off'taki takımlar.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak E Grubu'nu lider tamamlayan Aslan, Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

BARCELONA VE DORTMUND İHTİMALİ

Galatasaray grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşecekti. Bunlar arasında Dortmund ve Barcelona da var.

Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

İLK MAÇ 10 MART'TA

Son 16'daki ilk karşılaşma 10 Mart, rövanşı 17 Mart 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16'da Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a gelebilecek takımlar:

- Real Sociedad

- Rangers

- Real Betis

- Napoli

- Lazio

- Braga

- Dinamo Zagreb

- Olympiakos

Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

- Leipzig

- Dortmund

- Barcelona

- Sevilla

- Atalanta

- Zenit

- Porto

- Sheriff

Galatasaray, grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen bu takımlardan biriyle eşleşecekti.

Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Barcelona, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler - Son Dakika
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