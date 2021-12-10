Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak E Grubu'nu lider tamamlayan Aslan, Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşecekti. Bunlar arasında Dortmund ve Barcelona da var.
Son 16'daki ilk karşılaşma 10 Mart, rövanşı 17 Mart 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.
Son 16'da Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a gelebilecek takımlar:
- Real Sociedad
- Rangers
- Real Betis
- Napoli
- Lazio
- Braga
- Dinamo Zagreb
- Olympiakos
Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:
- Leipzig
- Dortmund
- Barcelona
- Sevilla
- Atalanta
- Zenit
- Porto
- Sheriff
Galatasaray, grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen bu takımlardan biriyle eşleşecekti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler - Son Dakika Spor