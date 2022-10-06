Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06.10.2022 18:31
Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift idman gerçekleştirdi.

Sabah kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise koşunun ardından savunma-hücum çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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