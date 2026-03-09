Galatasaray, Hapoel ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Galatasaray, Hapoel ile Karşılaşıyor

09.03.2026 11:44
Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon ile yarın Bulgaristan'da maç yapacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

SamElyon Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda averajla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında konuk olduğu Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını deplasmanda 94-81 mağlup etti.

İsrail temsilcisi ise 4 mağlubiyetle 4. ve son sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk mücadelede Galatasaray MCT Technic, rakibini 86-81 yendi.

Kaynak: AA

