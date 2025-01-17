Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 73 Massanga), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Boutobba), Görkem Sağlam (Dk. 87 Recep Burak Yılmaz), Fernandes, Rivas (Dk. 73 Kerim Alıcı), Aboubakar (Dk. 90+2 Strandberg)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 46 Kerem Demirbay), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Sallai), Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 82 Batshuayi), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 88 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Osimhen
Goller: Dk. 28 Cemali Sertel (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 45+2 Diack, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 73 Fernandes, Dk. 88 Bekaj (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Hatay'da 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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