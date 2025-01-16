Galatasaray, Hatayspor ile Deplasmanda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Hatayspor ile Deplasmanda

Galatasaray, Hatayspor ile Deplasmanda

Galatasaray, 20. haftada Hatayspor'a konuk oluyor. Lider Cimbom, galibiyet peşinde.

16.01.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor ile ligde 10. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 50 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray, Hatayspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak, ligin ikinci yarısına da galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, daha sonraki 5 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etti.

10. randevu

Hatayspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere 6 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan'ın 17 golüne, Hatay 11 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, Michy Batshuayi'nin son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray 23 maçtır yenilmiyor

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 16'sı Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 karşılaşmada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Deplasmanda bütün maçları kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 mücadeleye çıktı. Cimbom bu maçların hepsinden 3 puanla ayrılırken, 24 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Başakşehir ile oynadı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 17 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

Dış sahada en son Hatayspor'a yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki son yenilgisini 11 Kasım 2023 tarihinde oynanan müsabakada Hatayspor'a 2-1'lik skorla kaybederek aldı. Cimbom bu maçın ardından dış sahada mağlup olmadı ve yenilmezlik serisi yakaladı. Aslan geride kalan 20 mücadelede 18 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Hücumda başarılı performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 18 karşılaşmada toplam 51 gol atarken, bu alanda zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'dan 10'ar gol

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kaydettiği 10'ar golle sarı-kırmızılıların en golcüleri olarak yer alıyor. Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın ardından Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

4 futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Hatayaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 21. haftada İstanbul'da oynayacakları Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Hatayspor, istanbul, Futbol, Güncel, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Hatayspor ile Deplasmanda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 İsrail’in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak’ta başlayacak İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak
17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Hatayspor ile Deplasmanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.