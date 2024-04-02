Galatasaray, Hatayspor maçında 3 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında 3 değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre Hatay karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'ya görev verdi.
Hakim Ziyech 100 gün sonra 11'de
Okan Buruk, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'e, Hatayspor maçında 11'de görev verdi. Son olarak 24 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 11'de başlayan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve oradaki yaşadığı sakatlığının ardından Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu Hatay mücadelesiyle 100 gün sonra 11'de başladı.
Abdülkerim Bardakcı 11'e döndü
Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı da 11'de yer aldı. Son olarak Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçında forma giyen Bardakcı sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Beşiktaş, Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında oynayamamıştı.
En son İstanbulspor karşılaşmasında 11'de süre alan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha da 8 lig maçının ardından Hatayspor karşısında 11'de başladı.
Serge Aurier ilk kez 21 kişilik kadroda
Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer döneminde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndaki sakatlığından dolayı oynayamamıştı. Serge, Hatayspor maçıyla birlikte ilk kez 21 kişilik kadroya alındı.
Sakatlığını atlatan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez de yedekler arasında bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Serge Aurier bekledi.
Tribünler doldu
Galatasaray taraftarı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL
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