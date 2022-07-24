Yaklaşık 20 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk lehine de tezahüratlarda bulundu. Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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