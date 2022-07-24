Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Muslera, Elabdellaoui, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Aanholt, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Gomis ilk 11'i ile başladı. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ise Erdem Canpolar, Bruma, Sadık Çiftpınar, Petretta, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Turgay Gemicibaşı, Ouannes ve Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başardı. Gomis'in pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Ancak 5 dakika sonra konuk ekip beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında sol kanatta topla buluşan Ouannes'in yerden ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde Hajradinovic'in gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Galatasaray'ın yeni transferleri oyuna dahil oldu. Gomis'in yerine Seferovic oyuna girerken; Omar ise yerini Dubois'ya bıraktı. SEFEROVIC GOLLE BAŞLADISeferovic sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasına oyuna giren Galatasaray'ın yeni golcüsü, 6 dakikada sonra takımını öne geçiren gole imza attı. 66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan pasında defanstan seken topu önünde bulan Seferovic, ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Galatasaray mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı: 2-1.Sarı-kırmızılılarda 82'ci dakikada 3 değişik daha oldu. Yunus Akgün, Aanholt ve Oliveira'nın yerine oyuna Emre Kılınç, Kazımcan Karataş ve Cicaldau dahil olurken; 87 ve 88'de ise Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı, Hamza Akman, Luyindama ve Taylan Antalyalı oyuna giren isimler oldu.Mücadelede başka gol olmadı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Yaklaşık 20 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk lehine de tezahüratlarda bulundu. Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika