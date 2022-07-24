Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

24.07.2022 22:05
Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Muslera, Elabdellaoui, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Aanholt, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Gomis ilk 11'i ile başladı. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ise Erdem Canpolar, Bruma, Sadık Çiftpınar, Petretta, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Turgay Gemicibaşı, Ouannes ve Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başardı. Gomis'in pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Ancak 5 dakika sonra konuk ekip beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında sol kanatta topla buluşan Ouannes'in yerden ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde Hajradinovic'in gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Galatasaray'ın yeni transferleri oyuna dahil oldu. Gomis'in yerine Seferovic oyuna girerken; Omar ise yerini Dubois'ya bıraktı. SEFEROVIC GOLLE BAŞLADISeferovic sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasına oyuna giren Galatasaray'ın yeni golcüsü, 6 dakikada sonra takımını öne geçiren gole imza attı. 66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan pasında defanstan seken topu önünde bulan Seferovic, ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Galatasaray mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı: 2-1.Sarı-kırmızılılarda 82'ci dakikada 3 değişik daha oldu. Yunus Akgün, Aanholt ve Oliveira'nın yerine oyuna Emre Kılınç, Kazımcan Karataş ve Cicaldau dahil olurken; 87 ve 88'de ise Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı, Hamza Akman, Luyindama ve Taylan Antalyalı oyuna giren isimler oldu.Mücadelede başka gol olmadı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Yaklaşık 20 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk lehine de tezahüratlarda bulundu. Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten iyi futbol takımı sözü Açıklaması Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten iyi futbol takımı sözü Açıklaması Kalecilerde yerli damgası Kalecilerde yerli damgası
Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:23 Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 22:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement