Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 31 yaşındaki Fulden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti - Son Dakika

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