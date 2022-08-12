Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti

12.08.2022 18:16
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 31 yaşındaki Fulden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde sırasıyla MKE Ankaragücü, Dicle Üniversitesi, Ankara DSİ, Gazi Üniversitesi, İdmanocağı, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Karayolları, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giyen Fulden Ural, yeni sezonda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti - Son Dakika

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