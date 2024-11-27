Spor

- Galatasaray, Hollanda'ya gitti

AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı AZ Alkmaar karşılaşması için Hollanda'ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 20.45'te AZ Stadyumu'nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Hollanda'ya gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, UEFA listesinde olmayan Roland Sallai ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan yer almadı. Ismail Jakobs ise tedavisi devam etmesine rağmen takıma destek olmak için kafileyle gitti.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı."