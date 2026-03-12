\'\'Galatasaray\'ı çok seviyorum ama...\'\' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

Sezon başında Galatasaray'dan İtalya'nın Udinese takımına kiralanan Nicolo Zaniolo, milli takım hedefi ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

'GATTUSO BENİ ÇAĞIRIRSA SEVİNİRİM'

La Gazetta della Sport'a konuşan Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takımı'na dönmek istediğini belirterek, "İtalya Milli Takım forması bir hayal, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gattuso beni çağırırsa çok sevinirim, ama çağırmazsa bunun için çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

'MOURINHO MAESTRO'

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında da övgü dolü sözler sarf eden Zaniolo, "O bir Maestro. Hem saha içinde hem de saha dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Ve çok rahat bir insan. Bunu hissedebiliyorum." dedi.

"UDINESE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Kariyerine Udinese'de devam etmek istediğini belirten 26 yaşındaki İtalyan yıldız, "Galatasaray'da harika zaman geçirdim ve Fenerbahçe'ye karşı derbide iki gol attım, bu da şampiyonluğa giden yolda önemli bir rol oynadı. Galatasaray'ı çok seviyorum ama şu anda aklımdan başka bir şey geçmiyor, sadece Udinese'de kalmak istiyorum. Burada takdir gördüğümü hissediyorum ve kendime daha çok güveniyorum.'' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Udinese'de tüm kulvarlarda 26 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.