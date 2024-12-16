Galatasaray İlk Yarıda Üstün

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında Mertens'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Batista Mendy'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Banza'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.
17. dakikada sağ kanattan Cham'ın yaptığı ortada ön direkte Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
29. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Yunus Akgün, topla birlikte ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
33. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sallai'nin içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Eyüp Aydın, Sanchez, Kerem Demirbay, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Osimhen, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Ozan Tufan, Visca, Muhammed Cham, Nwakaeme, Simon Banza
Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Draguş, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Mertens (dk. 8), Yunus Akgün (dk. 29) (Galatasaray), Ozan Tufan (dk. 17) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Şenol Güneş (Teknik Direktör) (Trabzonspor)
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