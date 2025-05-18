Galatasaray\'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Gaziantep'te davul, zurna ve halaylar eşliğinde doyasıya kutlandı. Kutlamalara Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği 36. hafta maçının ardından ligin bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Gaziantep'te davul, zurna ve halaylı kutlama

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce taraftar cadde ve sokaklara çıkarak 25. şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Özellikle üniversite meydanında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, davul, zurna ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şampiyonluk coşkusuna Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı

Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna pek çok taraftar araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik da eşlik. Sari-kırmızılı taraftarların arasına giren bazı Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da şampiyonluk kutlamasına katıldı, birlikte tezahüratlara birlikte ses verdi. - GAZİANTEP