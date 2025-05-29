Galatasaray'ın Avrupa Hedefi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Avrupa Hedefi

29.05.2025 00:09
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'da başarı hedefini vurguladı, 25. şampiyonluğu kutladı.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bizim yabancı takımları yenmek gibi bambaşka bir vizyonumuz var. Bu çerçevede bundan sonra Avrupa'da başarılı olmak üzere hedeflerimizi koymak lazım. Bu sene böyle bir beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere çalışıyoruz. Avrupa'da başarıyı yakalamak en büyük hedefimiz" dedi.

Galatasaray'da 25'inci şampiyonluğun kutlamaları devam ediyor. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, sarı-kırmızılı ekibin 25'inci şampiyonluğu için İstanbul'da bir otelde bir kutlama düzenlendi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek üyeleri ile davetliler katıldı. Kutlamalara 500 drone ile yapılan görsel şov damga vururken, Brezilyalı şarkıcı Mc Livinho ve Zeynep Bastık'ın verdiği konserlerin ardından gece sona erdi.

Davette açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek hedeflerinin Avrupa'da başarı yakalamak olduğunu söyledi. Çetin bir sezonu başarıyla bitirdiklerini aktaran Özbek, "Çok çetin bir sezonu başarıyla bitirdik. Algılarla, masa başındaki hazırlıklarla, gayretlerle lig bambaşka bir hale geldi. Kardeşlik ve sevgi iklimi içinde bulunduğu zaman Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. 25'inci şampiyonluğumuza kavuştuk ve 5'inci yıldızı göğsümüze taktık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu bize yetmez. Bizim yabancı takımları yenmek gibi bambaşka bir vizyonumuz var. Bu çerçevede bundan sonra Avrupa'da başarılı olmak üzere hedeflerimizi koymak lazım. Bu sene böyle bir beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere çalışıyoruz. Avrupa'da başarıyı yakalamak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUKLARA ZATEN ALIŞTIK, HER SENE ŞAMPİYON OLUYORUZ'

Şampiyonluklara alıştıklarına dikkat çeken Dursun Özbek, "Finansal yapının sürdürülebilmesi için projelerimizin meyvelerini çok yakına toplamaya başlayacağız. Tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimizin A takım yerleşkesi bitti. Akademi binası ve sahaları yapılacak. Çok yakında inşaata başlayacağız. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. GSYİAD ile çok güzel çalışmalar yaptık. Bize çok büyük destekler verdiniz. Tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Şampiyonluklara zaten alıştık, her sene şampiyon oluyoruz. Stadımızın yanında yapacağımız basketbol, voleybol ve yüzme tesislerimiz için harekete geçeceğiz ve en kısa sürede de bunu bitireceğiz" şeklinde konuştu.

GSYİAD BAŞKANI SANCAKTAR: ŞAMPİYONLUKLARA DOYAMADIĞIMIZ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ

Kazanılan şampiyonlukta tüm camianın payının olduğuna dikkat çeken Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Sancaktar, "Ulaştığımız bu büyük zafer, onlarca yıl süren inanç ve mücadelenin sonucudur. Bu geçmişten günümüze tüm başkanların, teknik direktörlerin, oyuncuların ve her zaman dimdik duran büyük Galatasaray taraftarının ortak eseridir. Burada tek yürek haline bu başarıyı kutlayabiliyorsak ve 'Mayıslar bizimdir' diyebiliyorsak bu Galatasaraylılığımızın sayesindedir. Kulübümüz hiç olmadığı kadar saldırılara ve haksızlıklara maruz kaldı. Ancak biz Galatasaray'ız. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım tek yumruk olarak her zorluğun üstesinden geldik. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar ve oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremedi ve hiçbir zaman söndüremeyecek. Hiçbir kişi ya da kurumun bizlerin karşısında duramayacağını göstermiş olduk. Unutmayalım ki iyiler sonunda mutlaka kazanır. Bizde hedefler hiç bitmez. Yeni sezonda yeni başarılara koşacağız. Hiç durmayacağız. Biz Türkiye'nin en büyük kulübü ve takımıyız. Rakiplerimizin şampiyon olamamaktan yorulduğu, bizim ise şampiyonluklara doyamadığımız bir dönem yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Etkinlikler, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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