Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Eze ile çarpışıtan sonra mücadeleye kafasında sargıyla devam eden Victor Nelsson'un kaşına kaç dikiş atıldığı ortaya çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı ve bu haliyle sahada kalarak oyuna devam etti - Son Dakika