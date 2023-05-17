Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı ve bu haliyle sahada kalarak oyuna devam etti - Son Dakika
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Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı ve bu haliyle sahada kalarak oyuna devam etti

17.05.2023 11:23

İstanbulspor maçında Eze ile çarpışan Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'un ciddi bir yaralanma geçirmişti. Mücadelenin ardından kulüp doktoru Yener İnce, maça sargıyla devam eden Danimarkalı futbolcunun sağ kaşına 15 dikiş atıldığını açıkladı. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Nelsson bu haliyle maça devam ederken taraftarların gönlüne girmeyi başardı.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Eze ile çarpışıtan sonra mücadeleye kafasında sargıyla devam eden Victor Nelsson'un kaşına kaç dikiş atıldığı ortaya çıktı.

"15 DİKİŞ ATTIK"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

Maçı tamamlaması mucize! Kafasında sargıyla oynayan Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

MAÇI KAFASINDA SARGIYLA BİTİRDİ

Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

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İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı ve bu haliyle sahada kalarak oyuna devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı ve bu haliyle sahada kalarak oyuna devam etti - Son Dakika
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