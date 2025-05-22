Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu

Galatasaray\'ın Devler Ligi\'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
22.05.2025 19:19
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin arasına UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Tottenham da eklendi.

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeyi garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor.

24 TAKIM GARANTİLEDİ

36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde bir takım daha Devler Ligi bileti aldı ve şu ana kadar 24 takım yer almayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

PREMİER LİG'DEN 2 TAKIM GELECEK

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son maçların ardından iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki diğer liglerde de sezonun sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar belli olacak. Play-off turundan da toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlama başarısı gösterecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:

  1. Manchester City
  2. Liverpool
  3. Tottenham
  4. Arsenal
  5. Real Madrid
  6. Barcelona
  7. Atletico Madrid
  8. Villarreal
  9. Athletic Bilbao
  10. PSG
  11. Marsilya
  12. Monaco
  13. Inter
  14. Napoli
  15. Atalanta
  16. Bayern Münih
  17. Borussia Dortmund
  18. Bayer Leverkusen
  19. Eintracht Frankfurt
  20. Sporting
  21. PSV
  22. Ajax
  23. Slavia Prag

Galatasaray, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut:
    Yine minik heyecanlar.. :)) 0 0 Yanıtla
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