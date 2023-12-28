Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer almadı
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen kamp kadrosunda yer almadı. İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ziyech'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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28.12.2023 15:55:59. #1.13#
SON DAKİKA: Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer almadı - Son Dakika