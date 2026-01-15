Galatasaray\'ın Fofana\'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın orta saha transferi için İtalya'da yürüttüğü temaslarda öne çıkan isimlerden biri Youssouf Fofana oldu. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Fransız futbolcuya resmi teklif yaptı ve rakamlar da netleşti.

4 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 5 MİLYON EURO

Habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon euro maaş içeren 4 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların, ön libero bölgesine güçlü bir takviye yapmak istediği ve bu nedenle Fofana'yı listenin üst sıralarına aldığı belirtildi.

FOFANA ŞİMDİLİK AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İddiaya göre 27 yaşındaki futbolcu, teklifin cazip olmasına rağmen şu aşamada Milan'dan ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray cephesinin ise oyuncu tarafındaki tavrı yakından takip ettiği ifade edildi.

MİLAN'IN BONSERVİS TALEBİ: EN AZ 38 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, Fofana'yı elden çıkarması halinde bonservis beklentisini belirlediği öne sürüldü. Haberde Milan'ın, Youssouf Fofana için en az 38 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fofana'nın Milan ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam ettiği belirtildi. Fransız orta saha, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 20 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.