Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Fofana\'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
15.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Fofana\'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Haber Videosu

Galatasaray'ın Milanlı Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Fofana'nın şimdilik Milan'dan ayrılmayı düşünmediği, Milan'ın ise bonservis için en az 38 milyon euro istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın orta saha transferi için İtalya'da yürüttüğü temaslarda öne çıkan isimlerden biri Youssouf Fofana oldu. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Fransız futbolcuya resmi teklif yaptı ve rakamlar da netleşti.

4 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 5 MİLYON EURO

Habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon euro maaş içeren 4 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların, ön libero bölgesine güçlü bir takviye yapmak istediği ve bu nedenle Fofana'yı listenin üst sıralarına aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

FOFANA ŞİMDİLİK AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İddiaya göre 27 yaşındaki futbolcu, teklifin cazip olmasına rağmen şu aşamada Milan'dan ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray cephesinin ise oyuncu tarafındaki tavrı yakından takip ettiği ifade edildi.

MİLAN'IN BONSERVİS TALEBİ: EN AZ 38 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, Fofana'yı elden çıkarması halinde bonservis beklentisini belirlediği öne sürüldü. Haberde Milan'ın, Youssouf Fofana için en az 38 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fofana'nın Milan ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam ettiği belirtildi. Fransız orta saha, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 20 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı
Ünye’de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu Ünye'de otomobilin çarptığı kişi havaya savruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:40:28. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.