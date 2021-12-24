Üye Girişi
Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı - Son Dakika

Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı

24.12.2021 19:50
Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı

Süper Lig'de arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla 12. sıraya kadar gerileyen Galatasaray golcü transferi için düğmeye bastı. Girilen pozisyonların bitirilememesinden dert yanan teknik ekibinin listesinin ilk sırasında Bakambu yer alıyor. Galatasaray gözlemcileri tarafından Terim'e önerilen ve deneyimli hocadan tam not alan bir diğer isim ise 21 yaşındaki Daryl Dike. Yönetim, Mohamed'in satılması durumunda MLS'te müthiş bir performans sergileyen ABD'li forvet için kesenin ağzını açacak.

Gol yollarındaki problemi bir türlü aşamayan Galatasaray, ara transfer döneminde forvet transferi için girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılıların santrfor listesinin zirvesinde iki futbolcunun ismi ön plana çıkıyor; Cedric Bakambu ve Darly Dike.

FENERBAHÇE'NİN DE TAKİBİNDE

Fanatik'in haberine göre, Çin'e veda eden ve Avrupa'da oynamak istediğini açıklayan Kongolu santrfor Bakambu, birçok kulüple görüşme halinde. Galatasaray da bu kulüpler arasında. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki oyuncu için imza parası ödemeye hazır. Ancak Aslan'ın işi hiç kolay değil. Çünkü Barcelona da dahil olmak üzere birçok İspanyol kulübü, daha önce Villarreal forması giyen Bakambu için devrede. Türkiye'de de Bursaspor için ter döken Bakambu'yu, şu sıralarda Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de takip ettiği belirtiliyor.

FATİH TERİM'DEN DİKE'A TAM NOT

Diğer taraftan gençlik operasyonunu da sürdürmek isteyen Galatasaray'da, scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen bir isim daha var. Fatih hocanın izlediği videolar ve kendisine sunulan raporlar doğrultusunda çok beğendiği 21 yaşındaki ABD'li santrfor Daryl Dike, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. Orlando City'de oynayan genç hücumcu, bu sezon MLS'de çıktığı 18 maçta 10 gol atarak yıldızını parlattı. 8 kez ABD Milli Takımı forması da giyen ve 3 kez fileleri havalandıran Dike'ın piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

GALATASARAY KESENİN AĞZINI AÇACAK

4 milyon dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in bonservisini alıp devre arasında Fransız kulüplerine satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, bu operasyon planlandığı gibi gerçekleşirse, Daryl Dike için tam anlamıyla kesenin ağzını açacak. Genç golcünün hem sahada Galatasaray'a büyük katkı sağlayabileceği hem de çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa devlerine satılabileceği ön görülüyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mostafa Mohamed, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı - Son Dakika Spor


Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement