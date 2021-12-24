Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı

Gol yollarındaki problemi bir türlü aşamayan Galatasaray, ara transfer döneminde forvet transferi için girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılıların santrfor listesinin zirvesinde iki futbolcunun ismi ön plana çıkıyor; Cedric Bakambu ve Darly Dike.

FENERBAHÇE'NİN DE TAKİBİNDE

Fanatik'in haberine göre, Çin'e veda eden ve Avrupa'da oynamak istediğini açıklayan Kongolu santrfor Bakambu, birçok kulüple görüşme halinde. Galatasaray da bu kulüpler arasında. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki oyuncu için imza parası ödemeye hazır. Ancak Aslan'ın işi hiç kolay değil. Çünkü Barcelona da dahil olmak üzere birçok İspanyol kulübü, daha önce Villarreal forması giyen Bakambu için devrede. Türkiye'de de Bursaspor için ter döken Bakambu'yu, şu sıralarda Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de takip ettiği belirtiliyor.

FATİH TERİM'DEN DİKE'A TAM NOT

Diğer taraftan gençlik operasyonunu da sürdürmek isteyen Galatasaray'da, scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen bir isim daha var. Fatih hocanın izlediği videolar ve kendisine sunulan raporlar doğrultusunda çok beğendiği 21 yaşındaki ABD'li santrfor Daryl Dike, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. Orlando City'de oynayan genç hücumcu, bu sezon MLS'de çıktığı 18 maçta 10 gol atarak yıldızını parlattı. 8 kez ABD Milli Takımı forması da giyen ve 3 kez fileleri havalandıran Dike'ın piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

GALATASARAY KESENİN AĞZINI AÇACAK

4 milyon dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in bonservisini alıp devre arasında Fransız kulüplerine satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, bu operasyon planlandığı gibi gerçekleşirse, Daryl Dike için tam anlamıyla kesenin ağzını açacak. Genç golcünün hem sahada Galatasaray'a büyük katkı sağlayabileceği hem de çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa devlerine satılabileceği ön görülüyor.