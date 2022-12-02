Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız - Son Dakika
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Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız

02.12.2022 18:41

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Wanda Nara ile yeniden ayrılan tecrübeli futbolcu, ilişkileri hakkında konuşan Arjantinli gazeteciye sert tepki gösterdi.

Aslan'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan ilişkisi dillerden düşmüyor. Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. İkili ardından yeniden bir araya gelmişti. Ancak Nara, "Bir şans daha verdim ancak olmuyor" diyerek açıklama yapmıştı.

ICARDİ MESAJ ATTI

Icardi, Arjantin'in önde gelen magazincilerinden Angel de Brito'nun ilişkileri hakkında yaptığı haberlerden rahatsız oldu. Icardi, magazinciye Brito'ya sosyal medyadan sert mesajlar paylaştı. Brito da bu mesajları yayımladı.

Wanda ve Icardi ilişkisinde skandal bitmiyor! Gazeteci her şeyi ifşa etti

"ADIMI DEDİKODULARA KARIŞTIRMA"

Icardi'nin yazdığı mesajlarda, "Hakkımda saçma şeyler söylemeyi bırak. Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Yaşananlar hakkında bir bilgin yok. Başınıza kötü şeyler gelirse medyanın yalanlarla dolu kucağına düşüyorsunuz. Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinde ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu açıklayamayız. Benim hakkımda konuşurken delilleriniz olsun. Televizyona çıkıp yalanlar anlatıyorsun. Sana bu yüzden yazıyorum. Hakkımda bir şey bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.

Wanda ve Icardi ilişkisinde skandal bitmiyor! Gazeteci her şeyi ifşa etti
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Son Dakika Spor Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız - Son Dakika


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