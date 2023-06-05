Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu

05.06.2023 10:54

Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılışında olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak sarı-kırmızılıların hologram aslanı beklentileri karşılamayınca sadece 4-5 saniye ekranda kaldı ve sosyal medyada dalga konusu oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluğu Nef Stadı'nda taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Sarı-kırmızılılar için yapılan hologram aslan denemesi ise büyük hüsran yarattı.

HEMEN EKRANDAN KALDIRILDI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stat açılışında kullandığı gibi kutlamalarda dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği hologram aslan, beklenenden oldukça kötü çıkınca ekranda sadece 4-5 saniye kaldı.

DALGA KONUSU OLDU

Sosyal medyada Galatasaray için kullanılan hologram dalga konusu oldu. Futbolseverler, o görüntüye ilişkin birbirinden esprili yorumlar bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
Estudiantes'in aslan hologramı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
Galatasaray'ın aslan hologramı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
YORUMLAR (1)
  • Onur Dursun: En azından sampiyon olup adamlar bişey deniyor. Olamıyanlarda kendini bi şekilde avutuyor. Cevap Yaz 38 13 Yayından Kaldır
500
Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu - Son Dakika
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