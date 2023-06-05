Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluğu Nef Stadı'nda taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Sarı-kırmızılılar için yapılan hologram aslan denemesi ise büyük hüsran yarattı.

HEMEN EKRANDAN KALDIRILDI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, tıpkı Arjantin ekibi Estudiantes'in stat açılışında kullandığı gibi kutlamalarda dev hologram bir aslan kullanmak istedi. Ancak yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği hologram aslan, beklenenden oldukça kötü çıkınca ekranda sadece 4-5 saniye kaldı.

DALGA KONUSU OLDU

Sosyal medyada Galatasaray için kullanılan hologram dalga konusu oldu. Futbolseverler, o görüntüye ilişkin birbirinden esprili yorumlar bulundu.

Estudiantes'in aslan hologramı