Galatasaray\'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022'de transfer olan Lucas Torreira, ilk günden bu yana sarı-kırmızılı takım ve taraftar için vazgeçilmez isimlerden biri oldu.

ADIM ATMADIK YER BIRAKMIYOR

1.66 metrelik boyuna rağmen her maçta adeta devleşen, maçın başından son düdüğe kadar bitmeyen enerjisiyle sahada adım atmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, her maç sonunda neden transfer edildiğini kanıtlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, son olarak oynanan Corendon Alanyaspor maçında da 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kritik 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynamıştı.

3.5 SEZONDA 164 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla ilk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıkan 30 yaşındaki futbolcu 3.5 sezonluk süreçte 164 kez sahaya çıkarken 10 gol attı, 16 da asist yaptı. Torreira ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise istikrarı. Öyle ki Uruguaylı yıldız bu 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta takımdan uzak kaldı. Bu sezonda da 35 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretti.