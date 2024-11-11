Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili sözlerine yanıt vermiş ve gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı eldiveni Portekizli teknik adama cevap vermesi için bilerek kullandığı ortaya çıktı.

11.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından söylediği sözlere de yanıt veren Uruguaylı eldivenin bunu planlı bir şekilde yaptığı ortaya çıktı.

CİMBOM'UN MOURINHO PLANI

Fernando Muslera'nın Samsunspor maçının ardından yaptığı konuşmanın bir plan dahilinde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu konuşma için Uruguaylı eldiveni seçti. Galatasaray'ın bilerek Fernando Muslera gibi bir markayı kullandığı bildirildi. Dünyaca tanınan kalecinin açıklamalarının, uluslararası medyada da haber olacağının düşünüldüğü ve bu yüzden Mourinho'ya cevap için Muslera'nın kullanıldığı belirtildi.

MUSLERA: MOURINHO İSTERSE GİDEBİLİR

Fernando Muslera, Samsunspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı;

"Beni üzen şey bütün bu mutluluklar arasındayken diğer takımlardan bazı insanların söylediği sözler. Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapmak zorunda hissediyorum kendimi. 14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse bu kadar kupa kazanmadı. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazandığı maçın ardından VAR hakemi Attila Karaoğlan'ı ve hakem kararlarını vurgulayarak, "Bu nedenle Türkiye ligini yurt dışında kimse izlemiyor. İngiltere'de sadece oğlum izliyordur herhalde" demişti.

Galatasaray\'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı

Jose Mourinho, Galatasaray, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Muslera, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Can:
    Boş yapmayı seven bir platform burası. Kaynağınız nedir 125 5 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    beğenmeyen def olup gider, kimse kimseyi silah zoruyla tutmuyor 59 7 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    Galatasaray düşmanı son dakika 52 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Yalancının.?? ... Nokta nokta 32 6 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    oğlum öyle bir plan olsa OSİMEN daha çok ses getirirdi, haber yapmak için haber yapıyorsunuz 27 4 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    seçsek osimheni seçerdik boş yapmayın 21 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bunu kim tanıyor dünyada 8 11 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    iyi yapmış çokta Güzel olmuş 14 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Fetocu aşalık takım herşeyi yapar bunlar 8 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ferat siz şampi olacaksınız dimi :)))) 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 19:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.